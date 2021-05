Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW bei 103 - nur Hagen noch über 200

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 103,4. Düsseldorf sinkt deutlich unter die 100er Marke, Münster liegt bei 35,5. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Corona-Wochenwert der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter rückläufig. Am Donnerstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 103,4 (Vorwoche: 138,3). Bundesweit sank die Kennziffer auf 96,5. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen wurden. Laut Landeszentrum Gesundheit sinkt der Wert in NRW seit über 14 Tagen kontinuierlich. Der nachträglich korrigierte Höchstwert lag damals NRW-weit bei 194,1. (Stand: 14. Mai).