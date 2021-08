Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW liegt über 40

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt und liegt weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Mönchengladbach ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 77 neuer negativer Spitzenreiter vor Solingen. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Der Anstieg der Corona-Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 41,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 37,0 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist deutlich höher als der bundesweite Wert von 27,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Mönchengladbach verzeichnete mit 77,0 den höchsten Inzidenzwert in NRW, vor Solingen mit 71,6. Den geringsten Wert gab es im Kreis Coesfeld mit 14,1. Damit haben keine der 53 Städte und Kreise in NRW mehr einen einstelligen Inzidenzwert. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen hatten dem RKI 1886 Neuinfektionen gemeldet, 387 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in NRW stieg um 6 auf 17.317. (Stand: 12. August)

Nordrhein-Westfalen befindet sich in der Inzidenzstufe 1. Sie gilt, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 10 aber unter 35 liegt, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit greifen automatisch strengere Infektionsschutzmaßnahmen mit überregionaler Bedeutung – auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen. Das sind die Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen:

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

