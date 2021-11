Entwicklung der Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter - vor allem Kinder betroffen

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalensteigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Vor allem Kinder sind betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz leigt am Montag bei 229,1. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut am Montag berichtete, wurden den Behörden in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 229,1 Neuinfektionen bekannt. Der NRW-Wert lag damit weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 386,5. Vor einer Woche lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 167,0, vor einem Monat am 22. Oktober bei 61,0.

Am stärksten betroffen waren am Montag die Altersgruppen der 5- bis 9-Jährigen mit einem Wert von 472,5 und der 10- bis 14-Jährigen mit 488,3.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen die meisten Fälle im Oberbergischen Kreis mit 371,4. Leverkusen zählte 357,5, Gütersloh 350,6. Am unteren Ende der Kreise und kreisfreien Städte in NRW lag der Kreis Soest mit 113,6 sowie die Stadt Bottrop mit 89,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die NRW-Behörden meldeten dem RKI vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das Land Nordrhein-Westfalen am Montag mit 3,92 an. Zuletzt hatte der Wert 4,03 betragen. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Der bisherige bundesweite Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 22. November):

Oberbergischer Kreis 371,4 Leverkusen 357,5 Gütersloh 350,6 Köln 300,9 Düsseldorf 292,3 Rhein-Erft-Kreis 279,4 Bielefeld 279,2 Minden-Lübbecke 277,5 Krefeld 276,8 Solingen 274,5

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

