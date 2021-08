Entwicklung der Pandemie : Inzidenz in NRW steigt weiter an – bereits zwei Städte über 100

Düsseldorf Das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter zu. Bonn und Wuppertal knackten erneut die 100er Marke. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Corona-Zahlen in NRW steigen weiter. Die 7-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des RKI am Mittwoch bei 64,6 (Vortag 58,8). Vor einer Woche lag der Wert noch bei 37. Binnen eines Tages wurden zuletzt 2691 Neuinfektionen gemeldet, zudem gab es sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen noch bei 1499 gelegen. In zwei Städten in NRW ist die Inzidenz bereits über 100 gestiegen: in Wuppertal (108,7) und in Bonn (104,6). Am niedrigsten waren die Werte in Kleve (20,2) und Coesfeld (28,6).