Entwicklung der Pandemie : Inzidenz in NRW schellt weiter in die Höhe – bereits vier Städte über 100

Inzidenz in NRW schellt weiter in die Höhe – bereits vier Städte über 100

Düsseldorf Das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter zu. Vier Städte knacken bereits die 100er Marke. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen klettern weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen bei 71,6. Am Vortag hatten die Gesundheitsämter noch 64,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert.

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle als zuvor. In der von diesem Freitag an geltenden neuen Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der dann die „3G-Regeln“ (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.