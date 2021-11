Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz steigt in NRW weiter auf 162,6

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an und liegt am Sonntag bei 162,6. Die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf liegen auf Platz fünf und sechs. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 29.147 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 162,6 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI eine Inzidenz von 125,5. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 159,8. Bundesweit stieg die Inzidenz am Sonntag auf 289,0.

Für NRW meldeten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 4166 neue Infektionen und 5 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Die höchste Inzidenz wurde für den Kreis Gütersloh mit 261,5 gemeldet, gefolgt von Minden-Lübbecke (245,6) und dem Oberbergischen Kreis (233,3). Auch die beiden nordrhein-westfälischen Karnevalshochburgen, in denen am 11.11. viele Menschen zum Feiern zusammengekommen waren, lagen weit über dem Durchschnitt: Köln hatte laut RKI eine Inzidenz von 220,2, Düsseldorf von 212,9.

Die niedrigste Inzidenz wies das RKI für den Kreis Coesfeld aus, dort gab es 69,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Dahinter folgte die Stadt Duisburg mit 96,4.

In den Kliniken in NRW werden derzeit 484 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 242 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 561 von 4.755 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 14. November):

Kreis Gütersloh 261,5 Kreis Minden-Lübecke 245,6 Oberbergischer Kreis 233,3 Leverkusen 224,5 Köln 220,2 Düsseldorf 212,9 Paderborn 204,6 Viersen 201,0 Region Aachen 196,2 Solingen 195,4

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

