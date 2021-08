Entwicklung der Pandemie : Inzidenz in NRW steigt weiter an – auf 58,8

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf In Mönchengladbach ist die Sieben-Tage-Inzidenz zwar wieder unter die Marke 100 gesunken – doch insgesamt nimmt das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen weiter zu. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Am Dienstagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 58,8 an. (Stand: 16. August) Am Vortag hatte die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 57,2 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist damit weiter deutlich höher als der bundesweite Wert von 37,4.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen allerdings weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Das NRW-Gesundheitsministerium erarbeitet derzeit eine neugestaltete Corona-Schutzverordnung. Die bisherige gilt bis Donnerstag.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben dem RKI binnen eines Tages insgesamt 1195 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in NRW gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie stieg im bevölkerungsreichsten Bundesland damit auf 17.333.

In Mönchengladbach sank die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter die Marke 100 auf 92,3. In Wuppertal wurde mit 98,8 NRW-weit die höchste Inzidenz registriert.Den niedrigsten Wert hat nach wie vor der Kreis Kleve mit 22,1.

Das sind die Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen:

Wuppertal 98,8 Kreis Heinsberg 93,5 Mönchengladbach 92,3 Bonn 91,6 Düsseldorf 83,0 Köln 81,5 Leverkusen 77,6 Solingen 76,6 Bielefeld 73,3 Oberbergischer Kreis 72,8

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora)