Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - viele Kommunen unter 165

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 148,2. Nur noch 16 Kreise und Städte liegen über dem Schwellenwert von 165. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch weiter gesunken. Er liegt jetzt nur noch in 16 der 53 NRW-Kreise und kreisfreien Städte über der Schwelle von 165. Ab diesem Grenzwert gehen Schulen in Distanzunterricht und Kitas in den Notbetrieb. Am Vortag hatten noch 23 Kommunen die Schwelle überschritten.