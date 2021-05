Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - noch fünf Kreise über 200

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 138,3. Nur noch fünf Kreise und Städte liegen über der 200-Marke. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag einen Inzidenz-Wert von an. Tags zuvor hatte die wichtige Kennziffer noch bei 138,3 gelegen. Binnen 24 Stunden starben 55 Menschen im Zusammenhang mit Corona. (Stand: 7. Mai) .

15 der 53 NRW-Kreise und kreisfreien Städte lagen über der Schwelle von 165. Ab diesem Grenzwert gehen Schulen in Distanzunterricht und Kitas in den Notbetrieb. Sieben Kommunen in NRW - Münster, Coesfeld, Höxter, Soest, Lippem Mülheim an der Ruhr und Rhein-Sieg-Kreis - unterschritten die für die Bundes-Notbremse entscheidende Schwelle von 100. Die niedrigste Inzidenz hatte Münster mit 60,3. Spitzenreiter ist Leverkusen mit 252,3. Die größte NRW-Stadt Köln lag bei einem Inzidenzwert von 176,6. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 120,0.