Corona-Pandemie : Corona-Wocheninzidenz in NRW gesunken - höchster Wert in Remscheid

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Mittwoch bei 178,2 und ist damit gesunken. Nur drei Kreise liegen unter einem Wert von 100. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in NRW auf hohem Niveau nahezu konstant geblieben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Mittwoch bei 178,2 und damit 8,4 Prozentpunkte niedriger als am Vortag (186,6) .Den Angaben zufolge wurden in NRW binnen eines Tages 4850 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg landesweit um 88 auf nun 15 375. (Stand: 28. April)

In der größten NRW-Stadt Köln lag die Inzidenz bei 230,7 gegenüber 240 am Dienstag. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 146,7 gegenüber 161 am Vortag. In Herne im Ruhrgebiet, wo seit längerem die meisten Infektionen registriert werden, betrug der Wert 274,8, auch hier war ein Rückgang zu verzeichnen. Liegt eine Kommune an drei Tagen in Folge über einem Wert von 100, greift die sogenannte Bundesnotbremse - etwa mit Ausgangsbeschränkungen. Unter der 100-Marke liegen nur die Kreise Höxter, Coesfeld und die Stadt Münster.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Die Marke von 165 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen übertrafen 30 von 53 Kommunen in NRW. Auch dabei handelt es sich um eine wichtige Schwelle - etwa für Eltern von Kita-Kindern. Die sogenannte Bundes-Notbremse verlangt dann den Übergang in die Notbetreuung. Auch auf die Schulen wirkt sich ein Überschreiten des Wertes aus. Wird er an drei aufeinanderfolgenden Tagen vom Robert Koch-Institut gemeldet, ist Unterricht im Klassenzimmer untersagt. Die Notbremse tritt dann am übernächsten Tag in Kraft.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,16. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert bei 1,15.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Remscheid 275,7 Herne 274,9 Hamm 274,6 Hagen 261,3 Gelsenkirchen 263,1 Oberbergischer Kreis 248,1 Leverkusen 246,1 Kreis Unna 241,8 Mülheim an der Ruhr 232,1 Köln 230,7

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)