Corona-Pandemie : Diese Städte und Kreise in NRW haben die höchste Inzidenz

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Sonntag bei 157,5 und ist damit erneut gesunken. In Köln stieg der Wert deutlich an. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in NRW erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden insgesamt 28.265 neue Fälle gemeldet, was einer Inzidenz von 157,5 entspricht. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 34.684 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 193,3 entspricht. Damit sank die Inzidenz den sechsten Tag in Folge. Der bisherige Höchststand wurde am Montag mit 186,8 erreicht. 24 weitere an Covid-19 erkrankte Menschen starben laut RKI. (Stand: 2. Mai).

In der größten NRW-Stadt Köln lag die Inzidenz bei 188,1 und ist gegenüber Samstag deutlich gestiegen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 151,3. In Hamm, wo die meisten Infektionen registriert werden, stieg der Wert seit Samstag erneut, er liegt bei 302,9.

21 der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW lagen über der Marke von 165, die für die Schließung von Schulen und Kitas entscheidend ist. Am Vortag waren es noch 25. Die niedrigsten Infektionszahlen hatte der Kreis Soest mit einer Inzidenz von 74,2.

Liegt eine Kommune an drei Tagen in Folge über einem Wert von 100, greift die sogenannte Bundesnotbremse - etwa mit Ausgangsbeschränkungen. Unter der 100-Marke liegen nur die Kreise Höxter, Coesfeld, Soest, der Rheinisch-Bergische Kreis und die Stadt Münster.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,02. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hamm 302,9 Remscheid 252,4 Hagen 248,6 Herne 234,6 Leverkusen 230,3 Oberbergischer Kreis 229,0 Wuppertal 220,8 Gelsenkirchen 215,3 Dortmund 199,9 Bielefeld 199,0

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

