Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - vier Kreise weiter über 200

Inzidenz in NRW sinkt weiter - vier Kreise weiter über 200

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 129,2. Nur noch vier Kreise und Städte liegen über der 200er-Marke. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Samstag einen Inzidenz-Wert von 129,2 an. Tags zuvor hatte die wichtige Kennziffer noch bei 133,0 gelegen. Binnen 24 Stunden starben 13 Menschen im Zusammenhang mit Corona. (Stand: 9. Mai).