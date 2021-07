Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW pendelt auf niedrigem Niveau

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Inzidenzen in NRW sinken weiter, am Donnerstag lliegt sie bei 5,7. Die meisten Neuinfektionen gibt es im Kreis Soest, die wenigsten in Mülheim. Ein Überblick über die Kreise und Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen pendelt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der Wert der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 5,7 nach 5,5 (Mittwoch), 5,6 (Dienstag) und 5,8 (Montag) an den Vortagen. Das bevölkerungsreichste Land lag aber weiter klar über dem Bundesschnitt von am Donnerstag 5,1. (Stand aller Zahlen: 1. Juli 2021)

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden innerhalb eines Tages in NRW 222 neue Fälle gemeldet. 13 Menschen starben. Vier der 53 NRW-Kommunen verzeichneten bei der Sieben-Tage-Inzidenz noch zweistellige Werte: Soest mit einer Inzidenz von 15,6 lag dabei an der Spitze vor dem Hochsauerland- und dem Märkischen Kreis. Hamm verzeichnete genau 10,0. In der Landeshauptstadt Düsseldorf gingen die Werte von 6,3 auf 9,0 nach oben, dafür fielen sie in Dortmund von 8,3 am Vortag auf 6,6. Den niedrigsten Wert meldete weiterhin Mülheim mit konstant 0,6.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Die Terminvergabe für die Impfzentren wird in NRW für alle Impfwilligen freigegeben: Seit Samstag, 25. Juni, kann jeder einen Termin in einem der landesweit 53 Zentren buchen.

Die Landesregierung hat begonnen, Lockerungsschritte in drei Inzidenzwert-Stufen vorzunehmen: Stufe 1 mit den weitreichendsten Öffnungen gilt bei einer Neuinfektionsrate von unter 35 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Stufe 2 tritt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 ein. Und Stufe 3 gilt für eine Inzidenz von 50 bis 100. Was die einzelnen Stufen in der Praxis für Lockerungen bedeuten, lesen Sie hier.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Kreis Soest 15,6 Hochsauerlandkreis 14,2 Märkischer Kreis 11,0 Hamm 10,0 Hagen 9,0 Düsseldorf 9,0 Solingen 8,8 Köln 8,7 Oberbergischer Kreis 8,5 Rhein-Kreis Neuss 8,0

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)