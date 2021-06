Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt auf 11,2

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist zu Freitag erneut gesunken - auf 11,2. Ein Überblick über die Kreise und Städte mit den höchsten Inzidenzen.

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen auf 11,2 gesunken. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag für das bevölkerungsreichste Bundesland. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 14,4 und am Montag bei 17,7. Die Zahl der Neuinfektionen wurde auf 268 beziffert.