Entwicklung der Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt weiter – zwei Kreise über 400

Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an – am Samstag auf einen Inzidenzwert von 278,5. Spitzenreiter ist der Oberbergische Kreis. Ein Überblick über die Region.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Corona-Inzidenz weiter. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag bei 278,5 - nach 274,2 am Freitag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 8941 neue Covid-19-Fälle registriert. Im Zusammenhang mit der Krankheit verzeichnete das RKI innerhalb eines Tages 31 Todesfälle. Die Inzidenz in NRW lag nach wie vor deutlich unter dem bundesweiten Wert, den das RKI mit 444,3 angab.

Besonders hoch fiel die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW im Oberbergischen Kreis (404,9) und in Minden-Lübbecke (404,2) aus. Die größte Stadt Köln verzeichnete einen Wert von 293,8. Und für die Landeshauptstadt wurden 327,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner angegeben. Unter den NRW-Großstädten hatte Münster mit 181,1 die niedrigste Inzidenz. Am landesweit geringsten waren die Zahlen im Hochsauerlandkreis (176,0) und im Kreis Coesfeld (173,1)

Zu Corona-Patienten im Krankenhaus, Betten-Belegung auf den Intensivstationen sowie zur Impfquote gab es am Samstag keine aktualisierten Daten der Landesregierung.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 27. November).

Oberbergischer Kreis 404,9 Kreis Minden-Lübbecke 404,2 Leverkusen 386,2 Kreis Gütersloh 353,9 Kreis Heinsberg 351,3 Kreis Viersen 335,3 Mettmann 335,1 Kreis Herford 332,1 Düsseldorf 327,3 Hagen 325,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

