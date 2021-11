Entwicklung der Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt weiter - Leverkusen über 400

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an - am Freitag auf einen Inzidenzwert von 274,2. Spitzenreiter ist Leverkusen mit einem Wert über 400. Ein Überblick über die Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen haben sich in den vergangenen 24 Stunden erneut fast 10.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen gab es 9502 neue Covid-19-Fälle (Vortag: 9791). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter von 262,2 am Vortag auf 274,2. Am vergangenen Freitag (19. November) hatte der Inzidenzwert in NRW erstmals knapp die 200-er-Grenze übersprungen. 51 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit der Krankheit.

Leverkusen (402,7) und der Oberbergische Kreis (394,9) sind nach den Zahlen von diesem Freitag weiter besonders belastet, vergleichsweise moderat breitet sich die Pandemie bisher in Münster (158,7), Höxter (165,3) und im Hochsauerlandkreis (171,4) aus.

321 Menschen werden nach Landeszahlen vom Donnerstag auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt. Verfügbar sind in Nordrhein-Westfalen noch 341 Intensivbetten mit Beatmung. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag bei 4,21. Neue Zahlen gab es am Morgen zunächst nicht.

Die Impfquote stieg leicht: Vollständig immunisiert waren in NRW Stand Donnerstag morgen 71,6 Prozent der Menschen (Vortag 71,4 Prozent). Knapp 75 Prozent haben mindestens eine Spritze erhalten. Damit liegt NRW deutlich über dem Bundesschnitt von 70,8 Prozent der Bevölkerung mit mindestens einer Impfung.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 26. November).

Leverkusen 402,7 Oberbergischer Kreis 394,9 Minden-Lübbecke 382,9 Heinsberg 357,2 Gütersloh 353,3 Viersen 336,3 Herford 336,1 Mettmann 331,6 Düsseldorf 326,5 Region Aachen 321,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora/kar)