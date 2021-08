Entwicklung der Pandemie : Fallzahlen in NRW steigen stark – Inzidenz jetzt bei 125,9

Düsseldorf Die Kennziffer für die Corona-Neuinfektionen hat sich in Nordrhein-Westfalen innerhalb einer Woche stark erhöht. Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut über 4300 Neuinfektionen. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 83,4 gelegen. In NRW ist der Wert der neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zudem viel höher als der Bundeswert (70,3). Bundes- und landesweiter Spitzenreiter bei den Zahlen war weiterhin Wuppertal mit einer Inzidenz von 238,8.

Am Mittwoch meldete das RKI 4367 neue Infektionen binnen 24 Stunden in NRW. Vier weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus. Neben Wuppertal verzeichneten auch Leverkusen (224,8), Hagen (178,1,), Herford (180,4) und Mönchengladbach (198,4) hohe Corona-Inzidenzwerte. Die niedrigsten Werte in NRW hatten der Rhein-Erft-Kreis mit 62,6 und Soest (59,0). Unter 50 lag keiner der 53 Kreise und kreisfreien Städte. (Stand aller Zahlen: 27. August)