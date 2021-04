Corona-Pandemie : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Mittwoch bei 173,4. Nur drei Städte und Gemeinden liegen unter einem Wert von 100. Alle Modellprojekte mit Corona-Lockerungen sind vorerst auf Eis gelegt.

Die in der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer der Wocheninzidenz steigt weiter. Pro 100.000 Einwohner kamen in NRW binnen 24 Stunden 173,4 amtlich bestätigte Neuinfektionen hinzu, wie aus der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit betrug der Wert 161,1. Einen Tag zuvor lag die NRW-Inzidenz noch bei 170,5 (Stand: 22. April)

Anmerkung der Redaktion: Am Dienstag und Mittwoch hatte eine massive Störung im IT-Netz der Landesverwaltung unter anderem Auswirkungen auf die Übermittlung der Corona-Zahlen durch einige Gesundheitsämter. Eine LZG-Sprecherin sagte am Donnerstag, die nun ausgewiesenen Zahlen seien aber wieder korrekt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nachdem Remscheid gestern noch eine Inzidenz von 291 hatte, liegt der Wert dort nun bei 258,7. Die landesweit höchste Inzidenz hat heute der Oberbergische Kreis mit 263,2. In 18 der 53 Kreise liegt der Wert bei mehr als 200, nur drei sind unter 100 - Höxter liegt mit 77 am unteren Ende der Tabelle. Die größte NRW-Stadt Köln liegt bei 208,5, Düsseldorf liegt mit 151,2 ebenfalls deutlich über der 100er-Marke. Viele Intensivbetten sind in der Landeshauptstadt belegt.