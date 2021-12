Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 276,8

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz bewegt sich in Nordrhein-Westfalen weiter knapp unterhalb der Marke von 300. Der Wert von 276,8 bedeutet einen kleinen Rückgang im Vergleich zum Sonntag. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gesunken. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 3382 neue Fälle. Das sind 106 weniger als am Montag der Vorwoche. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ging leicht auf 276,8 zurück. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 279,6 gelegen.

In NRW ist die Situation damit weiter nicht so dramatisch wie in einigen anderen Bundesländern. Die Inzidenz liegt weiter deutlich unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 389,2.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 474,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sonntag: 474,7) gemeldet. Dahinter folgt Krefeld mit einem Wert von 416,1. Am niedrigsten ist der Wert weiter in der Stadt Mönchengladbach mit 130,2 (Sonntag: 94,4).

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 13. Dezember).

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

