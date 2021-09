Entwicklung der Pandemie : Diese zehn Städte haben die höchsten Corona-Inzidenzen in NRW

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen sinken laut Robert-Koch-Institut seit Wochenbeginn ganz leicht - in NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 118,9. Die höchsten Fallzahlen gibt es bei Schulkindern. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen auch am Freitag nicht weiter gestiegen. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter in dem Bundesland 118,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitagmorgen hervorgeht. Am Donnerstag hatte die Zahl 120,0 betragen, am Dienstag 124,9 und am Montag 127,7. Seit dem vergangenen Wochenende gibt es erstmals seit Wochen einen leichten Rückgang bei den Infektionszahlen.

Binnen 24 Stunden infizierten sich in NRW 4008 Menschen neu, 15 Menschen starben im Zusammenhang mit der Pandemie.

Mit Abstand am höchsten ist der Anteil der Neuinfektionen weiterhin in der Altersgruppe der Schulkinder. Bei den 10- bis 14-Jährigen lag die Inzidenz nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeszentrums Gesundheit vom Freitag bei 341,6 (351,9), bei den 5- bis 9-Jährigen bei 317,3 (352,2), bei den 15- bis 19-Jährigen bei 261,9 (271,4).

Bei den Inzidenzwerten in den Kreisen und kreisfreien Städten verzeichnete der Spitzenreiter Wuppertal einen Rückgang von 252,1 (Donnerstag) auf 246,2. Leverkusen folgt mit einer stark auf 228,8 gestiegenen Inzidenz (Mittwoch 191,6). Die niedrigsten Inzidenzen haben Soest (57,5) und Coesfeld (48,40).

(Stand aller Zahlen: 3. September)

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle. In der von diesem Freitag an geltenden neuen Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der dann die „3G-Regeln“ (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.

Das sind die Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen:

Wuppertal 246,2 Leverkusen 228,8 Gelsenkirchen 171,7 Remscheid 169,5 Bielefeld 160,7 Krefeld 160,0 Mönchengladbach 159,4 Märkischer Kreis 158,8 Duisburg 158,3 Düsseldorf 157,1

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora)