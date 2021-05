Sinkende Inzidenz : 22 Städte und Kreise in NRW liegen unter 50

22 Städte und Kreise in NRW liegen unter 50

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist erneut gesunken und liegt bei 51,6. 22 Kreise kamen sogar auf einen Wert unter 50. Hagen ist die einzige Stadt, deren Wert noch über 100 liegt. Ein Überblick über die Kreise und Städte.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 51,6 - nach einem Wert von 62,1 am Dienstag. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 46,8 - und damit erstmals seit vergangenen Oktober unter 50. (Stand alle Zahlen: 26. Mai 2021)