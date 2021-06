Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt auf 42

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bleibt stabil unter der Marke von 50, ist zu Mittwoch aber gestiegen. Kein einziger Kreis liegt mehr über der Grenze von 100. Ein Überblick über die Kreise und Städte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bei 42,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Dienstag hatte das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 39,9 gemeldet, nachdem am Montag 40,2 Neuinfektionen registriert worden waren. Binnen eines Tages wurden 1186 neue Infektionen bekannt und 25 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bundesweit lag die Inzidenz bei 36,8.