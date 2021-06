Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt auf 34,3

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist zu Freitag auf 34,3 gesunken. Kein einziger Kreis liegt mehr über der Grenze von 100. Ein Überblick über die Kreise und Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist landesweit auf unter 35 gesunken. Am Freitag lag sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 34,3. Am Donnerstag hatte es noch 39,8 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit 29,7 an. Innerhalb eines Tages wurden in NRW 693 neue Infektionen und 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.