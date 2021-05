Corona-Pandemie : NRW-Abwärtstrend vorerst gestoppt - höchster Wert in Hagen

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist wieder leicht gestiegen und liegt bei 89,9. Die meisten Infektionen werden gab es in Hagen, die wenigsten in Münster. Düsseldorf liegt bei einem Wert von 73,4. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist vorerst gestoppt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen einen Wert von 89,9 Coronavirus-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner und damit 1,4 mehr als am Vortag. Dies ist ein kleiner Dämpfer im Kampf gegen die Pandemie, insgesamt ist die Situation aber nicht mehr so angespannt wie in den vergangenen Wochen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor zwei Wochen noch bei 158,5 und vor einer Woche bei 128,8.

Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter dem RKI 1676 Neuinfektionen, wie am Montagmorgen bekannt wurde. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg laut dem RKI um 17 auf landesweit 16.252.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

(Stand aller Zahlen: 17. Mai).

Die am stärksten betroffene Stadt ist Hagen mit 198,7. In 33 der 53 Kreise und kreisfreien Städte ist die Inzidenz inzwischen unter der Marke von 100, die nach mehreren Tagen unter anderem Öffnungen der Außengastronomie erlaubt. Über dem Wert von 165, ab dem es keinen Präsenzunterricht in Schulen geben darf, liegt nur noch Hagen (198,7). Den niedrigsten Wert hat weiter Münster mit 21,3. Auch in Soest (41,4) und Coesfeld (44,0) ist die Infektionslage vergleichsweise gering. Die größte NRW-Stadt Köln steigt wieder auf über 100 und liegt jetzt bei einem Inzidenzwert von 105,3. Die Landeshauptstadt Düsseldorf sinkt auf eine Inzidenz von 73,3.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,84. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 198,7 Leverkusen 140,5 Kreis Mettmann 133,7 Bielefeld 125,1 Hamm 124,5 Solingen 120,6 Rhein-Erft-Kreis 118,4 Oberbergischer Kreis 117,3 Kreis Gütersloh 115,6 Aachen 112,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)