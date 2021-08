Corona-Pandemie : Solingen hat mit 57,1 weiter höchste Inzidenz in NRW

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auf 27,3 gestiegen. Weit darüber liegt nach wie vor Solingen, gefolgt vom Rhein-Erft-Kreis sowie von Köln und Düsseldorf. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Landesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 27,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Dienstag hatte der Wert bei 25,4 Neuinfektionen gelegen. Registriert wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 1113 neue Fälle, zudem ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

(Stand: 4. August)

Weit über dem Landesdurchschnitt lag die Inzidenz in Solingen mit 57,1 und im Rhein-Erft-Kreis mit 45. In Köln liegt der aktuelle Wert bei 42,7, in Düsseldorf bei 42,1.

Auf den niedrigsten Wert landesweit kamen dagegen die Kreise Euskirchen (10,8), Olpe (11,2) sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis mit einer Inzidenz von 11,7.

Nordrhein-Westfalen befindet sich in der Inzidenzstufe 1. Sie gilt, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 10 aber unter 35 liegt, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit greifen automatisch strengere Infektionsschutzmaßnahmen mit überregionaler Bedeutung – auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen. Das sind die Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen:

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

