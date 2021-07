Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt stetig an

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Am Samstag lag sie bei 16,8. Düsseldorf hat einen Wert von 40,8 und Köln 31,4. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

Am höchsten liegt der Wert weiterhin in Solingen (69,7), gefolgt von Düsseldorf (40,8) und Köln (31,4). Die „Spitzenreiter“ drohen schon bald in Stufe 2 zu klettern (über 35 bis 50). Sie greift am übernächsten Tag nachdem die 35er-Marke drei Tage infolge überschritten wurde. Dann gilt beispielsweise wieder Test- und Platzpflicht in der Innengastronomie. Weit entfernt davon ist der Kreis Unna, der am Samstag mit 5,3 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auswies.