Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW steigt weiter auf 20,4

Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auf 20,4 gestiegen. Inzwischen gilt in NRW wieder Inzidenzstufe 1. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Solingen. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Der Trend bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 20,4 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren 18,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche nachgewiesen worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,4 gelegen. (Stand aller Zahlen: 29. Juli)

Dem RKI wurden nach Angaben vom Donnerstag aus NRW binnen 24 Stunden 809 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. An der Spitze der Neuinfektionsraten lag Solingen mit einer Inzidenz von 50,2. Es folgten die beiden größten Städte in Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf mit einer Inzidenz von 41,6 sowie die Millionenstadt Köln mit 33,5. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte haben nur noch der Landkreis Olpe und die Stadt Münster eine Inzidenz unter 10.

Die Landesinzidenzstufe ist von 0 auf 1 vorgerückt. Sie gilt, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 10 aber unter 35 liegt, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Das bedeutet automatisch strengere Einschränkungen mit überregionaler Bedeutung - auch für Kreise und kreisfreie Städte, die lokal in der Stufe 0 liegen.

In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle. Damit greifen automatisch strengere Infektionsschutzmaßnahmen mit überregionaler Bedeutung - auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen. Das sind die Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen:

Solingen 50,2 Düsseldorf 41,7 Köln 33,5 Wuppertal 30,7 Kreis Mettmann 29,9 Rhein-Erft-Kreis 27,6 Leverkusen 27,5 Bonn 27,3 Krefeld 27,3 Bochum 24,6

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

