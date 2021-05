Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - viele Kommunen unter 165

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 148,2. Nur noch 16 Kreise und Städte liegen über dem 165-Schwellenwert. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch weiter gesunken. Er liegt jetzt nur noch in 16 der 53 NRW-Kreise und kreisfreien Städte über der Schwelle von 165. Ab diesem Grenzwert gehen Schulen in Distanzunterricht und Kitas in den Notbetrieb. Am Vortag hatten noch 23 Kommunen die Schwelle überschritten.