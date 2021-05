Corona-Pandemie : Wochen-Inzidenz in NRW sinkt weiter - Nur noch zwei Städte über 200er-Marke

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 123,2. Nur in einer Stadt ist der Wert gestiegen statt gesunken. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Corona-Wochenwert der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter rückläufig. Am Dienstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 123,2 (Vortag: 128,8). Bundesweit sank die Kennziffer auf 115,4. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen wurden. Laut Landeszentrum Gesundheit sinkt der Wert in NRW seit über 14 Tagen kontinuierlich. Der nachträglich korrigierte Höchstwert lag damals NRW-weit bei 194,1. (Stand: 11. Mai).

Den Behörden wurden in NRW weitere 87 Todesfälle bekannt, bei denen Menschen mit oder an Corona starben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit in NRW auf 16.030.

Nur noch zwei Kommunen lagen bei der Inzidenz am Dienstag über 200: Leverkusen (243,1) und Hagen (221,0). Nur in Leverkusen ist der Wert im Vergleich zum Vortag gestiegen. Einen Wert von unter 100 haben mittlerweile 14 Kommunen. Am besten ist die Lage weiterhin in Münster (53,0), Coesfeld (60,3) und Soest (64,9). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei einem Inzidenzwert von 140,3. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 102,6.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,00. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Leverkusen 243,1 Hagen 221,0 Kreis Mettmann 193,0 Oberbergischer Kreis 192,2 Kreis Olpe 185,9 Hamm 181,2 Krefeld 178,1 Rhein-Erft-Kreis 172,3 Bielefeld 157,7 Wuppertal 155,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

