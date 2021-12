Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter - Wert in Köln sinkt

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter - Wert in Köln sinkt

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wieder leicht auf 290,2 am Sonntag angestiegen. Köln bleibt negativer Siptzenreiter, allerdings gingen die Zahlen deutlich zurück. Ein Überblick über die Region.

Am Sonntag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 290,2 an. Das war etwas mehr als am Vortag (288,5). Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 6899 Neuinfektionen gemeldet. Elf Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.