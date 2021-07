Corona-Verordnung entschärft : NRW setzt Inzidenzstufe 3 aus - Innengastro bleibt offen

Düsseldorf Die Inzidenzstufe 3, bei der die Innengastronomie wieder hätte schließen müssen, wird bis zum 19. August ausgesetzt. Das Land argumentiert mit der geringen Zahl schwerer Fälle. Während Wirte jubeln, ist die Opposition entsetzt.

Innerhalb weniger Tage hat die Landesregierung zum zweiten Mal die Coronaschutzverordnung entschärft. Nachdem bereits am Montag die Frist, nach der für einen Kreis oder eine Stadt die schärferen Maßnahmen der nächsthöheren Inzidenzstufe gelten, von drei auf acht Tage hochgesetzt worden war, wurde am Donnerstag die schärfste Inzidenzstufe 3 bis zum 19. August ausgesetzt.

In der aktuellen Coronaschutzverordnung, die das Ministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag auf seiner Website veröffentlichte, heißt es, „aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen“ werde vorläufig bis zum 19. August keine Zuordnung zur Inzidenzstufe 3 erfolgen. „Im Fall von erheblichen lokalen Infektionsgeschehen prüfen die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte gemeinsam mit dem Ministerium die Erforderlichkeit von gesonderten Regelungen“. In Kommunen mit der Inzidenzstufe 3 wäre unter anderem die Bewirtung in Innenräumen untersagt.

Nutznießerin der neuen Herangehensweise ist – wie schon am Montag – die Stadt Solingen, in der die Wocheninzidenz am Donnerstag laut Landesamt für Gesundheit bei 50,2 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen lag. Die Solinger Beigeordnete Dagmar Becker begrüßte die Anpassung der Verordnung: Sie freue sich insbesondere für die Solinger, ob Gastwirte, Sportler, Kulturfreunde, dass ihnen allen die Inzidenzstufe 3 mit ihren weitgehenden Einschränkungen nun erspart bleibe, erklärte sie. Nach den langen coronabedingten Schließungen und dem Hochwasser vor 14 Tage hätten die Einschränkungen einen erneuten harten Nackenschlag für die Solinger Gastronomiebetriebe bedeutet, insbesondere in den Hochwassergebieten an der Wupper. „Diejenigen, die jetzt gerade wieder öffnen können, hätten ihre Innenbereiche wieder schließen müssen. Bei dem derzeitigen regnerischen Wetter wäre eine ausschließlich Außenöffnung nicht praktikabel gewesen“, sagte Becker.