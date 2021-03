Ungeklärte Fragen : NRW-Kabinett berät über Corona-Teststrategie

Düsseldorf Es gibt einen neuen Bund-Länder-Stufenplan, eine aktualisierte Corona-Schutzverordnung, einen neuen Fahrplan zur Rückkehr in die Schulen - und trotzdem sind noch zahlreiche Fragen zur Pandemie offen. Anlass für eine Klausur des NRW-Kabinetts.

Das Landeskabinett kommt am Samstag um 12 Uhr zu einer Klausurtagung zusammen, um über die Corona-Teststrategie für Nordrhein-Westfalen zu beraten. Bei ihrer jüngsten Konferenz hatten Bund und Länder einen Stufenplan für Öffnungen vereinbart. Einige davon sind an tagesaktuelle negative Corona-Tests geknüpft - etwa bei kosmetischen Behandlungen, wo keine medizinische Maske getragen werden kann. Bislang ist unklar, wo diese Tests überall gemacht werden können.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich überzeugt, dass die flächendeckende Testinfrastruktur in NRW schnell aufgestellt werden könne. Schnelltests würden bereits in Arztpraxen, in kommunalen Testzentren, Apotheken und auch von privaten Anbietern durchgeführt, sagte er am Freitag.