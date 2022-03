Ergebnis blieb einige Stunden unbeachtet : Positiver Corona-Test – SPD wirft Ministerpräsident Hendrik Wüst Leichtsinn vor

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in der Corona-Isolation in seinem Zimmer im King David Hotel in Israel. Foto: dpa/Hendrik Wüst

Düsseldorf Fast vier Stunden lang habe das positive PCE-Testergebnis im Mail-Postfach des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) „vor sich hingeschlummert“, kritisiert die SPD-Politikerin Sarah Philipp. Das schade Wüsts Glaubwürdigkeit.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag wirft dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) Leichtsinn im Umgang mit seinen Corona-Testungen in Israel vor. „Spätestens als klar war, dass seine Personenschützerin positiv getestet ist, hätte er alarmiert sein und das Ergebnis seines Tests umgehend abrufen müssen. Das hat aber fast vier Stunden lang in seinem Mail-Postfach vor sich hingeschlummert“, so Sarah Philipp, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, gegenüber unserer Zeitung. „Wie kann es sein, dass er vier Stunden lang mit seiner Delegation Termine wahrnimmt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits in Quarantäne hätte sein müssen?“