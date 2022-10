Nasenabstrich statt Lolli-Tests für Kita-Kinder : Keiner will Kämpfe im Kinderzimmer

Meinung Düsseldorf Bei dieser angedachten Neuerung sehen viele Eltern jetzt schon Rot. Sie haben wenig Lust, unwilligen Kleinkindern regelmäßig mit dem Corona-Teststäbchen zu Leibe zu rücken. Bessere Tests, die keiner mehr machen will? Das ist keine so gute Strategie.

NRW erwägt bei den Corona-Tests für Kita-Kinder eine Umstellung von Lolli- auf Nasenabstrichtests. Eltern sehen Rot, wenn sie das hören. Auch, wenn das Land ausdrücklich betont, dass die Teststäbchen nicht besonders tief in die Kindernasen gesteckt werden sollen. Wer gelegentlich ein unwilliges Kleinkind davon überzeugen muss, sich die Schniefnase auch nur putzen zu lassen, hat überhaupt keine Lust, dem Kind auch noch gegen seine Bereitschaft längere Zeit mit einem Stäbchen in der Nase herumzuarbeiten. Oder, um diesen Vorgang aus Sicht der Kleinen anzugehen: Diese Situation ist einfach unangenehm.

Die Folgen davon passen natürlich zum allgemeinen Trend. Einen Überblick über Infektionsraten gibt es eigentlich nur noch dort, wo konsequent anlasslos getestet wird, beispielsweise in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Fast überall sonst gilt: Wer sich wie testen lässt, liegt im Wesentlichen an Willen und Einsicht des Einzelnen. Aber in Kitas kommt es auf diese Einsicht besonders an. Unter Kindern und Personal verbreiten sich Infektionen in Rekordgeschwindigkeit. Je weniger Familien zu Hause gewissenhaft testen, desto weniger funktionieren die Corona-Tests noch als Frühwarnsystem, um die Gruppen zu schützen.