Steigende Fallzahlen : Modellkommunen verschieben den Projektstart

Die Tische in der Außengastronomie bleiben in NRW am 19. April größtenteils abgesperrt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Exklusiv Düsseldorf Eigentlich sollten am 19. April erste Kommunen mit Öffnungen von bestimmten Lebensbereichen beginnen. Doch die Inzidenzen steigen weiter, sind mancherorts schon über 100. Die ersten Städte und Kreise haben den Start des Modellprojekts nun verschoben.

Der Start der Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen wird größtenteils verschoben. Vier der sieben teilnehmenden Städte und Kreise teilten mit, dass sie nicht – wie ursprünglich geplant – am 19.April mit ersten Lockerungen der Corona-Regelungen beginnen werden. „Der Start der Lockerungen im Rahmen der ‚Modellstadt Ahaus wird sich verschieben. Grund ist die kreisweite Inzidenz, die sieben Tage lang unter 100 liegen muss“, teilte die Stadt Ahaus mit. Aktuell liegt sie im Kreis Borken, zu der die Stadt Ahaus gehört, bei 123,6.Ahaus gehört zu den sieben Kommunen, die eigentlich am 19. April Teile des öffentlichen Lebens wieder öffnen sollten: Geplant war zum Beispiel, die Außengastronomie wieder zu öffnen.

Im Kreis Paderborn sollten Fitnessstudios und Schwimmbäder ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Doch auch daraus wird erst einmal nichts. „Wir haben entschieden, den Start nach hinten zu verschieben“, teilte eine Sprecherin des Kreises Paderborn mit. Grund sei das Infektionsgeschehen. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Paderborn noch bei 91,3, die Tendenz ist aber stark steigend.

Münster war lange Zeit eine der Städte mit den niedrigsten Inzidenzen im ganzen Bundesland, auch hier sollte das Modellprojekt des Landes eigentlich am 19.April starten. Doch hier wird das Projekt ebenfalls verschoben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Mittwoch bei 91,3. Es sei damit zu rechnen, dass auch Münster kurzfristig den maßgeblichen Inzidenzwert 100 überschreiten werde, teilte die Stadt Münster mit. Deswegen mache es keinen Sinn, am 19.April mit ersten Öffnungen zu rechnen.

In Mönchengladbach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Sonntag über 100 – Tendenz steigend. Nach Angaben der Stadt ist absehbar, dass der Start des Modellprojekts verschoben werden muss. Aktuell gebe es noch Gespräche mit dem Land, wie das weitere Vorgehen aussehen soll. Oberbürgermeister Felix Heinrichs: „Wir wollen nicht überhetzen, sondern modellieren.“

Wir gehen davon aus, dass der Start verschoben wird“, sagte ein Sprecher des Kreises Warendorf. Warendorf lag am Mittwoch bei einer Inzidenz von 126,6. Aktuell befinde man sich noch in Absprachen, was das konkret bedeutet. Der Kreis Warendorf wurde zusammen mit dem Kreis Coesfeld als Modellregion ausgewählt. In Coesfeld liegt die Inzidenz noch bei unter 100, aber auch hier stieg sie in den vergangenen Tagen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen immer noch, dass wir pünktlich anfangen können“, so ein Sprecher des Kreises. Wie die Zusammenarbeit mit dem Kreis Warendorf aussehe, werde man nun besprechen.