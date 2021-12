Wüst zu Corona-Regeln : NRW will Clubs und Diskotheken schließen

Menschen tanzen in einem Club: NRW will Discotheken wieder schließen (Symbolbild) Foto: dpa/Sophia Kembowski

Düsseldorf Infolge der hohen Corona-Neuinfektionszahlen will Nordrhein-Westfalen Clubs und Diskotheken schließen. Auch Fußballspiele mit über 50.000 Zuschauern ohne Masken soll es nicht mehr geben.

Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise an. Konkrete Maßnahmen sollen nach der an diesem Donnerstag erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auf dem Verordnungsweg umgesetzt werden.