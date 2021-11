Neuer Coronaschutzverordnung : Diese Corona-Regeln gelten jetzt in NRW

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in NRW

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellte am Dienstag die neuen Corona-Regeln für NRW vor. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf NRW zieht bei Ungeimpften die Daumenschrauben an. Für weite Teile des Freizeitbereichs gilt ab Mittwoch ein Quasi-Lockdown. Zudem verschärft das Land die Bußgelder. Tricksen und Fälschen will Wüst mit aller Härte bestrafen.

Das Land hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Donnerstag weitestgehend umgesetzt. Wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte, werde die sogenannte 2G-Regelung im Freizeitbereich (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) sowie die schärfere 2G-plus-Regelung (Impfnachweis und negativer Corona-Test zusätzlich) unabhängig von der Hospitalisierungsinzidenz umgesetzt. Damit geht NRW weiter als die Länderchefs verabredet hatten. Dafür zeigt sich das Land großzügiger bei den Ungeimpften in Sachen Friseur- und medizinischem Fußpflegebesuch. Obwohl die Länderchefs auch alle körpernahen Dienstleistungen nur noch unter 2G-Bedingungen erlauben wollten, lässt NRW hier auch Ungeimpfte mit negativem Test zu.

Tanz- und Karnevalsveranstaltungen In Diskotheken, Clubs und bei Karnevals- und Brauchtumsevents mit Singen und Schunkeln und engem Kontakt gilt die 2G-plus-Regelung. Hierbei zeigt sich das Land bei deren Haltbarkeit wieder großzügiger als in der Vergangenheit. Die PCR-Tests sind wieder 48 Stunden gültig, Schnelltest mit Zertifikat haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. Zuvor waren es beim PCR-Test 24 beziehungsweise sechs Stunden beim Schnelltest mit Zertifikat gewesen. Auch bei 2G-plus-Veranstaltungen gilt eine Ausnahme für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre.

Zusätzlich mit 3G Die 3G-Regelung gilt mit der neuen Verordnung nun auch für den Hochschulbetrieb, also in den Bibliotheken und Mensen. Zudem bei kommunalen Gremien, Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen. Auch die Beschäftigten auf den Weihnachtsmärkten dürfen ungeimpft sein. Laumann erklärte dies mit dem Recht auf freie Berufsausübung.

Schule In den Schulen bleibt vorerst alles beim Status quo. Die Landesregierung will nach Laumanns Worten auch weiterhin auf eine Maskenpflicht im Unterricht verzichten. Der Minister begründete dies mit den drei Tests pro Woche an den weiterführenden Schulen. Andere Länder wie beispielsweise Rheinland-Pfalz testeten nur einmal pro Woche.