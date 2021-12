Neue Coronaschutzverordnung in NRW : In NRW-Fitnessstudios gilt ab Dienstag 2G-plus

Düsseldorf Nach der Ministerpräsidentenkonferenz setzt nun auch Nordrhein-Westfalen die Beschlüsse von Bund und Ländern um. Die Maskenpflicht wird wieder strenger ausgelegt. Zudem gilt in weiteren Bereichen eine Testpflicht auch für Genesene und Geimpfte. Ein Überblick.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat eine neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, die am kommenden Dienstag in Kraft tritt. Damit setzt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um. Die Länderchefs hatten sich am Dienstag auf neue, schärfere Mindeststandards geeinigt. Den Ländern wurde aber überlassen, darüber hinausgehende Regelungen einzuführen.

Die Maskenpflicht wird wieder strenger ausgelegt. So gilt sie bei Versammlungen unter freiem Himmel, etwa Demonstrationen, schon ab einer Teilnehmerzahl von 750. Eine medizinische Maske müssen zudem auch geimpfte oder genesene Beschäftigte „bei der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem“ tragen, auch wenn sich der Mindestabstand einhalten ließe. Gleiches gilt für Teilnehmer an Tagungen, Messen und Kongressen sowie bei Verkaufsgesprächen zwischen Immunisierten. Auch bei der Kinder- und Jugendarbeit in geschlossenen Räumen erfährt die Maske ein Comeback.