Bußgelder, Arbeitsplatz, Kontrollen : Das ändert sich bei den Corona-Regeln in NRW

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident hat am Mittwoch seine Pläne für die vierte Corona-Welle ausgeführt. Bußgelder werden drastisch erhöht. Der Quasi-Lockdown für Ungeimpfte kommt in der kommenden Woche.

Wüst erklärte, bei der Allerheiligenkirmes in Soest hätten diejenigen, die ihren Nachweis vorgezeigt hätten ein Bändchen bekommen. „Das hat gut funktioniert. Die Menschen haben mitgemacht. Das Beispiel zeigt: Die Menschen sind bereit, diesen Weg mitzugehen.“ Die Große Mehrheit in diesem Land sei vernünftig.

In NRW gilt bald 2G in Restaurants, Stadien und auf Weihnachtsmärkten

Neue Corona-Regeln : In NRW gilt bald 2G in Restaurants, Stadien und auf Weihnachtsmärkten

Was ist mit 3G am Arbeitsplatz?

Die Kontrollen müssten so regelmäßig erfolgen, dass das ernstzunehmend sei, sagte der Ministerpräsident. Die Straßenverkehrsordnung werde nicht permanent kontrolliert, aber regelmäßig und mit hohen Strafen. Deshalb will Wüst gemeinsam mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeitnah nach den Bund-Länder-Verhandlungen am Donnerstag das Gespräch mit den Kommunen suchen, die für die Kontrollen zuständig sind.

Die Landesregierung will erst die Bund-Ländergespräche hinter sich bringen, dann soll es ein Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden geben, anschließend wird die nötige Verordnung auf einer Sonderkabinettssitzung besprochen. Wüst hatte am Dienstag nur vage davon gesprochen, die Regelungen würden in der kommenden Woche in Kraft treten.