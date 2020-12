Debatte um Silvester : Corona-Verschärfungen in NRW rücken näher

Düsseldorf Sollten die Infektionszahlen nicht zeitnah sinken, hält die Landesregierung bundesweit ein restriktiveres Vorgehen für notwendig. Die Opposition fordert für Silvester schärfere Regeln.

Das bayerische Kabinett hatte am Sonntag Ausgangsbeschränkungen beschlossen und den Katastrophenfall ausgerufen. Auch auf Lockerungen an Silvester soll in Bayern verzichtet werden. In Kommunen mit über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen soll es ab Klasse 8 Wechselunterricht geben.

Insbesondere die Lockerungen zu Silvester könnten dem Vernehmen nach nun zur Disposition stehen. Bisher dürfen sich zu Weihnachten und am letzten Tag des Jahres bis zu zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten treffen. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) hielt am Montag aber daran fest, dass in Hotspot-Kommunen in NRW für jede Schule einzeln beurteilt wird, ob ein Wechselmodell Sinn macht. „Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung das Gespräch mit den kommunalen Vertretern suchen, um ein möglichst zielgerichtetes Vorgehen in den sogenannten Hotspots zu ermöglichen“, hieß es aus dem Schulministerium. Das Infektionsgeschehen an den Schulen sei aktuellen Zahlen zufolge „erkennbar positiv“.