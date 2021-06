Corona-Pandemie : Zweieinhalb Monate Elternbeiträge werden erstattet

Düsseldorf Nach dem hitzigen Streit haben die Kommunen und das Land Nordrhein-Westfalen nun doch eine endgültige Lösung für die Kitabeiträge von Februar bis einschließlich Mai gefunden. Sollte es erneute Schließungen geben, wird spitz abgerechnet.

Wohl kein Thema hat in den vergangenen Wochen für so viel Streit zwischen der Landespolitik und den Kommunen geführt wie die Erstattung der Beiträge für Kitas, Tagespflege und die Offenen Ganztagsschulen im Zuge der Pandemie. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würden zwei Monate erstattet werden, haben die Kommunen nun offenbar noch einmal erfolgreich nachverhandelt. Das Land habe seinen Beitrag um 22 Millionen Euro erhöht und so eine Verständigung möglich gemacht, hieß es am Mittag in der offiziellen Mitteilung von Städte- und Gemeindebund, Städtetag und Landkreistag NRW.