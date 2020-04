Debatte in Corona-Krise : NRW will ausgefallene verkaufsoffene Sonntage nachholen

NRW will ausgefallene verkaufsoffene Sonntage nachholen

Debatte in Corona-Krise

Düsseldorf Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart spricht sich für einen zusätzlichen Verkaufstag aus. Zudem zog er eine positive Bilanz der Soforthilfen. Rund 3,5 Milliarden Euro wurden bislang ausgezahlt. Der Schaden durch Betrug hält sich erstaunlicherweise bisher in Grenzen.

Obwohl es bis Ende August keine größeren Veranstaltungen in Deutschland geben darf, sollen verkaufsoffene Sonntage in NRW stattfinden können. Dies hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag angekündigt. Er würde befürworten, dass wegen der Corona-Krise ausgefallene verkaufsoffene Sonntage nachgeholt werden könnten, sagte er. Diese Meinung vertritt er auch dann, wenn die dazu eigentlich vorgeschriebene Veranstaltung als Anlass weg fällt. Nun müsse geprüft werden, ob Kommunen über verkaufsoffene Sonntage eigenständig entscheiden könnten oder ob das Land eine Richtlinie erteile. Nicht zu eigen macht Pinkwart sich die Idee der IHK Mönchengladbach, dass landesweit sieben neue verkaufsoffene Sonntag stattfinden sollen.