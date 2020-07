Neue Lockerungen der Corona-Regeln : Was seit dem 15. Juli in NRW gilt

Was seit dem 15. Juli in NRW gilt

Trotz Corona dürfen Hochzeiten in NRW wieder in größeren Gesellschaften gefeiert werden. Bis zu 150 Gäste sind nach der bis zum 11. August verlängerten Coronaschutzverordnung nun erlaubt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Abstandsgebot und Maskenpflicht bleiben trotz gesunkener Infektionszahlen weiter bestehen. Dagegen erhöht das Land die maximale Personenzahl bei Familienfeiern, Konzerten und im Freizeitsport. Was sich sonst noch ändert - der Überblick.

1. Welche Regeln sind jetzt neu? Die wichtigsten Änderungen betreffen Feste mit vornehmlich geselligem Charakter, den Freizeitsport sowie Konzerte und Aufführungen. Findet eine Feier zu einem herausragenden Anlass wie Hochzeit, Taufe, Jubiläum, Geburtstag oder nach einem Abschluss statt, so dürfen bis zu 150 Menschen daran teilnehmen – ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht. Dazu gehören auch Feste von Schulabgangsklassen, die selbst organisiert sind. Die müssen allerdings zwei Tage zuvor den zuständigen Behörden gemeldet worden sein. Bei Konzerten und Aufführungen können die Veranstalter bei einer Teilnehmerzahl von bis zu 300 Personen auf die Erstellung eine Hygienekonzepts verzichten. Erst danach muss den Gesundheitsämtern oder ähnlichen Einrichtungen ein spezieller Plan zur Einhaltung des Gesundheitsschutzes vorgelegt werden. Allerdings müssen Abstandsgebot und in bestimmten Bereichen auch die Maskenpflicht eingehalten werden. Auf den Sitzplätzen ist diese Vorschrift nicht erforderlich. Im Freizeitsport dürfen sich jetzt 30 Personen ohne besondere Erlaubnis zusammentun, wenn sie sich beim Fußball oder anderen Mannschaftssportarten messen wollen. Bis zu 300 Zuschauer dürfen bei solchen Sportveranstaltungen jetzt zusehen.

2. Was müssen die Menschen bei den Neuerungen beachten? Wichtig zur Corona-Bekämpfung ist die mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten. Deshalb haben die Veranstalter von Konzerten oder Abschlussfeiern oder die Organisatoren von Familienfeiern oder Sportaktivitäten sicherzustellen, dass alle anwesenden Personen mit Namen und Adresse festgehalten werden. Das Gleiche gilt wie bisher auch für die Gastronomie, bei Gottesdiensten, in Jugendzentren sowie bei Schulungen und Prüfungen etwa in Hochschulen.

3. Welche Kontakte im öffentlichen Raum sind erlaubt? Dort ändert sich nichts. Unbegrenzt dürfen sich Personen öffentlich nur treffen, wenn sie Verwandte in gerader Linie sind oder verheiratet oder anders liiert sind. Auch Gruppen, die wie Kleinkinder oder Behinderte, einer besonderen Betreuung bedürfen, können sich unbegrenzt in der Öffentlichkeit treffen ebenso wie Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften. Ansonsten gilt die Obergrenze von zehn Personen.

4. Was gilt für private Treffen? Auch hier gibt es jenseits der Familienfeiern keine Veränderungen. Wer im eigenen Haus oder im Garten eine Party feiert, sollte auf den Gesundheitsschutz achten, ist aber sonst in der Gestaltung frei. Solche Feiern dürfen aber keinen Event-Charakter haben, sonst ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept erforderlich. Für Familienfeiern und ähnliche Feste gelten, wie bereits ausgeführt, besondere Regeln.

5. Wo müssen wir überall Masken tragen und das Abstandsgebot einhalten? Auch hier gibt es von den bereits genannten Besonderheiten abgesehen keine Änderungen. Die Maskenpflicht und das Abstandsgebot gelten generell in geschlossenen Räumlichkeiten von öffentlich zugänglichen Gebäuden. Dazu zählen Konzert- und Theaterhäuser außer am Sitzplatz, Museen, Ausstellungen, Galerien und Sehenswürdigkeiten, die Gebäude von Zoos, Tierparks und botanischen Gärten, der Innenbereich von Ausflugsschiffen, sämtliche Läden und Geschäftsbetriebe einschließlich derer von Handwerkern und Dienstleistern wie Friseuren, Masseuren oder Kosmetikerinnen, der öffentliche Nah- und Fernverkehr sowie Arztpraxen, Messeveranstaltungen und gastronomische Betriebe (mit Ausnahme am Sitzplatz bei den beiden letztgenannten). Auch in Warteschlangen vor diesen Einrichtungen gilt die Masken- und Abstandspflicht.