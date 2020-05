Lockerung der Corona-Regeln : Nordrhein-Westfalen macht auf

Ganz so eng beeinander wie hier in einem Düsseldorfer ­Biergarten (Archivbild) werden die Besucher noch nicht sitzen dürfen. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Restaurants, Kinos, Freibäder: Die Landesregierung lockert zahlreiche Corona-Regeln. Doch sollte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wieder nach oben schnellen, droht die Rolle rückwärts. Was Bürger jetzt wissen müssen.

Gastronomie Ab Montag dürfen Restaurants wieder öffnen. Allerdings gelten strenge Hygienevorschriften. So sind etwa offen zugängliche Buffets verboten. Ab Christi Himmelfahrt dürfen Hotels wieder Touristen beherbergen. Auch für sie gelten strenge Regelungen.

Schulen Für die Viertklässler gibt es ab Donnerstag wieder Präsenzunterricht. Ab Montag werden die Jahrgangsstufen 1 bis 4 im tageweisen Wechsel unterrichtet. Ebenfalls ab Montag kehren zunächst jene Schüler zurück, die im nächsten Schuljahr 2020/21 ihr ­Abitur ablegen. An Haupt-, Real- und Sekundarschulen sollen ab Montag zudem die Jahrgänge 5 bis 9 in einem tageweise rollierenden System zurückkommen. Gleiches gilt ab dem 26. Mai für die Jahrgänge 5 bis einschließlich 10 an Gymnasien und Gesamtschulen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bekräftigte, dass jedes Kind die Schule vor den Sommerferien – wenn auch nur tageweise – wieder besucht haben soll. Parallel dazu sollen digitale Unterrichtskonzepte und -angebote weiterentwickelt werden.