Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW erstmals über 1000 - Remscheid über 2340

Düsseldorf Mehrere Städte liegen bei der 7-Tages-Inzidenz über 2000 oder knapp darunter. Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen kennt in Nordrhein-Westfalen seit Wochen nur eine Richtung: Nach oben. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt am Freitag bei 1084,1. In den letzten sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 194.326 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 1084,1 Neuinfektionen bekannt.