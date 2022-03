Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter minimal

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz bleibt in Nordrhein-Westfalen sinkt leicht und liegt am Dienstag bei 1368,3. Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter 37.477 neue Fälle. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Dienstag bei 1368,3. Am Montag hatte der Wert bei 1394 und am Dienstag vergangener Woche bei 1416,2 gelegen. Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter 37.477 neue Fälle.