Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW nahezu unverändert

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz bleibt in Nordrhein-Westfalen fast unverändert und liegt am Sonntag bei 1405,2. Der Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Ein Überblick über die Region.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntaggab es in NRW 1405,2. Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen -NRW verzeichnet damit - wie schon seit längerer Zeit - Infektionszahlen deutlich unter dem Bundesschnitt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1723,8.

Besonders belastet sind in NRW weiterhin der Kreis Minden-Lübbecke (2629,0) gefolgt von Münster (2570,1). Die Hospitalisierungsrate (oder "Krankenhaus-Inzidenz") in Nordrhein-Westfalen beträgt aktuell 7,11. In den letzten 7 Tagen wurden insgesamt 1.275 COVID-19 Fälle hospitalisiert (Stand: 27.03.2022).

In den 299 erfassten Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen befinden sich derzeit 475 COVID-19 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden 184 invasiv beatmet. Der Anteil der COVID-19 Patienten an den insgesamt 5.813 betreibbaren Intensivbetten beträgt 8%. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt aktuell 85% (Stand: 26.03.2022).