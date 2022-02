Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW stagniert auf hohem Niveu

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert auf hohem Niveau: Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 1483,9 - und blieb damit nahezu unverändert.

Sieben Kreise und kreisfreie Städte lagen über der Schwelle von 2000 - zum Teil deutlich. Am höchsten war die Inzidenz im Hochsauerlandkreis (2620,2) und in Remscheid (2449,0). Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 1770,9 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 1789,8. Nur sechs Städte und Kreise haben noch dreistellige Inzidenzwerte. Am niedrigsten fallen sie in Herford (368,8) und in Recklinghausen (591,1) aus.