Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW klettert weiter – Großteil der Städte und Kreise über 1000

Düsseldorf 38 der 53 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 – einige sind sogar schon bei 2000 oder knapp darunter. Ein Überblick über die Region.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Corona-Inzidenz weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1145,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, nachdem am Freitag für NRW noch ein Wert von 1084,1 angegeben worden war. Bundesweit kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag laut RKI auf 1127,7. Damit lag der Wert in Nordrhein-Westfalen über der bundesweiten Inzidenz.