Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW ist minimal gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 1395,5. Spitzenreiter sind die Kreise Minden-Lübbecke und Coesfeld. Ein Überblick über die Region.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag gab es in NRW 1395,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Donnerstag: 1404,0). Am Freitag vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW noch bei 1600,3 gelegen. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag hingegen mit 1756,4 einen neuen Höchststand.